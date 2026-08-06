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Царьград

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Аномальная жара не пугает: какие страны Европы чаще всего выбирают туристы из России

Аномальная жара не пугает: какие страны Европы чаще всего выбирают туристы из России

Русские туристы возвращаются в Европу, несмотря на жару, сложности с визами и логистикой.Российские туристы возвращаются на пляжные курорты Европы, несмотря на объективные сложности — проблемы с визами, отсутствие прямых рейсов и аномальную жару.

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