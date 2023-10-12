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Слуцкий заявил об агонии Зеленского: "Готов на всё"

Слуцкий заявил об агонии Зеленского: "Готов на всё"

Леонид Слуцкий заявил, что в Киеве очень напуганы отказом Запада финансировать Украину.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским сейчас стали очень опасны.

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