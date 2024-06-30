Три дня до премьеры второго сезона «Звездного дитя» aka Oshi no Ko, смотрим трейле...

Три дня до премьеры второго сезона «Звездного дитя» aka Oshi no Ko, смотрим трейлерDoga Kobo («Моя девушка не только милая») выпустила трейлер второго сезона аниме «Звездное дитя» («Oshi no Ko») по манге Акасаки Аки («Госпожа Кагуя»).
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