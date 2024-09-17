Понимание того, как меланома становится устойчивой к лечению

Злокачественная меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи. Несмотря на недавние достижения в области эффективных методов лечения, у многих пациентов опухоли либо становятся устойчивыми к терапии с самого начала, либо развивают такую устойчивость в процессе лечения.
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