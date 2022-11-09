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Журова о переносе этапа Кубка мира из Милана: «Как бы на фоне этих проблем иностранные спортсмены не поехали тренироваться в Россию втихаря»

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила проводить этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла этап соревнований из Милана в Ливиньо из‑за роста цен на электроэнергию.

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