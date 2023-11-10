БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 276 подписчиков

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  • федор
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«Спящий Казахстан» – на службе национализму и русофобии

«Спящий Казахстан» – на службе национализму и русофобии

Некоторое время назад в Казахстане прошла премьера очередного творения местных кинематографистов под называнием «Оян, қазақ!», сиречь «Проснись, казах!».

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Я говорил, что закончим СВО победой и надо браться за казахстан и вернуть все подарки большевиков-вернуть казачьи земли и русские города. Хочешь не хочешь, а надо.
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19 час.
Rasim Enikeev
Тупая нация аратов и с яйцами назад!
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16 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Правильно говорите,это надо знать всегда власти,а не заигрывать  с азиатами.Все русские земли вернуть на родину!
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12 час.

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