НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

У «Айлендерс» – худшая в НХЛ ситуация с потолком зарплат по версии Daily Faceoff. «Сан-Хосе» – 28-й, «Эдмонтон» – 29-й, «Чикаго» – 31-й

Daily Faceoff начал публикацию рейтинга клубов НХЛ по ситуации под потолком зарплат. Оценивалось общее качество контрактов в клубе, качество контрактов лидеров команды, количество соглашений с пунктами о запрете на обмен или перемещение, количество «мертвых» денег (остаются под потолком после выкупа контракта или при обмене с удержанием зарплаты), а также соотношение свободного места под потолком и уровня команды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым