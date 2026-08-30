У «Айлендерс» – худшая в НХЛ ситуация с потолком зарплат по версии Daily Faceoff. «Сан-Хосе» – 28-й, «Эдмонтон» – 29-й, «Чикаго» – 31-й

Daily Faceoff начал публикацию рейтинга клубов НХЛ по ситуации под потолком зарплат. Оценивалось общее качество контрактов в клубе, качество контрактов лидеров команды, количество соглашений с пунктами о запрете на обмен или перемещение, количество «мертвых» денег (остаются под потолком после выкупа контракта или при обмене с удержанием зарплаты), а также соотношение свободного места под потолком и уровня команды.