У «Айлендерс» – худшая в НХЛ ситуация с потолком зарплат по версии Daily Faceoff. «Сан-Хосе» – 28-й, «Эдмонтон» – 29-й, «Чикаго» – 31-й

Daily Faceoff начал публикацию рейтинга клубов НХЛ по ситуации под потолком зарплат. Оценивалось общее качество контрактов в клубе, качество контрактов лидеров команды, количество соглашений с пунктами о запрете на обмен или перемещение, количество «мертвых» денег (остаются под потолком после выкупа контракта или при обмене с удержанием зарплаты), а также соотношение свободного места под потолком и уровня команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым