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Ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет

Ученые из Великобритании назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет. Они подчеркнули, что после перенесенного коронавируса следует вакцинироваться, тогда защита будет намного сильнее, чем после прививки или болезни по отдельности.

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