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Thinking Machines Lab Миры Мурати ведёт переговоры о мегараунде инвестиций

Thinking Machines Lab Миры Мурати ведёт переговоры о мегараунде инвестиций

Nvidia готова вложить $2,5 млрд, a16z уже в деле Thinking Machines Lab, которую возглавляет бывший технический директор OpenAI Мира Мурати, ведёт переговоры о привлечении $5–6млрд при оценке не менее $40 млрд.

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