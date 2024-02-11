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Закон, порядок, государство

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В Восточном военном округе продолжаются сборы с военнослужащими по военно-учетной специальности «сапер»

В Восточном военном округе продолжаются сборы с военнослужащими по военно-учетной специальности «сапер»

В ходе занятий на специализированном полигоне округа, военнослужащие изучают свойства и классификацию боевых взрывчатых веществ, способы взрывания, методы подрыва сооружений из дерева, бетона, металла, мостов, завалов.

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