В Петербурге 9 Мая пройдет концерт «Голоса нашей памяти»

Песни военных лет можно будет услышать в интерьерах инсталляции «Пропавшие в кинохронике» В Петербурге 9 Мая состоится виртуальный концерт в интерьерах инсталляции «Пропавшие в кинохронике» «Голоса нашей памяти».
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