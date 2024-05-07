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Петербургский дневник

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В Петербурге 9 Мая пройдет концерт «Голоса нашей памяти»

В Петербурге 9 Мая пройдет концерт «Голоса нашей памяти»

Песни военных лет можно будет услышать в интерьерах инсталляции «Пропавшие в кинохронике» В Петербурге 9 Мая состоится виртуальный концерт в интерьерах инсталляции «Пропавшие в кинохронике» «Голоса нашей памяти».

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