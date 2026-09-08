Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

Aleksandr RODGER От редакции сайта СКУ(У): Об Андропове, действительно, как-то мало у нас говорили, а его правление вполне можно считать началом завершающего этапа, начатого Хрущевым отката от социализма.
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