Красный стрелок
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Красный стрелок

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Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

  Aleksandr RODGER От редакции сайта СКУ(У): Об Андропове, действительно, как-то мало у нас говорили, а его правление вполне можно считать началом завершающего этапа, начатого Хрущевым отката от социализма.

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