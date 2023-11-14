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Боевики ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Боевики ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились сведениями о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима за дневной период артиллерийских атакующих манёврах, целями которой оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.

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