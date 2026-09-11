Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжить

© REUTERS / Oleksandr Ratushniak Мэр Киева Виталий Кличко, раньше призывавший желающих выжить киевлян покинуть город до зимы, выступил с утешительным заявлением.
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Да нет, всё нормально, просто Кличко спокойно и утешительно, оповещает киевлян, что им пора готовиться не к зиме, а к земле.