Садовая фигура - Черепаха - Донецк - 1 500 руб

Фигура черепахи сделает ваш сад, огород, пруд оригинальным и неповторимым. Разместив у себя на участке декоративное украшение в виде черепахи Вы не только внесете изюминку в ландшафтный дизайн, но и защитите себя очень сильным талисманом, приносящим здоровье, долголетие и удачу.
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