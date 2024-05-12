Садовая фигура - Черепаха - Донецк - 1 500 руб

Фигура черепахи сделает ваш сад, огород, пруд оригинальным и неповторимым. Разместив у себя на участке декоративное украшение в виде черепахи Вы не только внесете изюминку в ландшафтный дизайн, но и защитите себя очень сильным талисманом, приносящим здоровье, долголетие и удачу.