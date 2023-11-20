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Сам себе мастер

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Как отремонтировать джинсы, порванные на колене: мастер-класс

Как отремонтировать джинсы, порванные на колене: мастер-класс

Этим способом можно устранить разрывы и сквозные дыры, плюс укрепить вытертые тонкие места. У каждого, наверное, есть любимые джинсы, с которыми не хочется расставаться, даже если они лопнули, протёрлись или порвались, например, на коленке.

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