Как отремонтировать джинсы, порванные на колене: мастер-класс

Этим способом можно устранить разрывы и сквозные дыры, плюс укрепить вытертые тонкие места. У каждого, наверное, есть любимые джинсы, с которыми не хочется расставаться, даже если они лопнули, протёрлись или порвались, например, на коленке.
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