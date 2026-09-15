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Акции Enova рухнули на 16% после отказа компании от покупки Grasshopper

Акции Enova рухнули на 16% после отказа компании от покупки Grasshopper

Акции американской финансовой компании Enova International (NYSE: ENVA) снизились в ходе послеторговой сессии после официального объявления об отзыве заявок на приобретение банковского холдинга Grasshopper Bancorp.

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