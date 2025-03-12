Валентина Матвиенко предложила ограничить набор студентов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани

Большое количество абитуриентов ведет к переизбытку специалистов на рынке труда Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой о сокращении приема студентов в ведущие вузы трех российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
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