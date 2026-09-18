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Мировое обозрение

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Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана

Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под законопроектом, который заметно расширяет санкционное давление на Россию и одновременно продлевает действующие ограничения против Ирана.

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