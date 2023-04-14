Журнал «Профиль»

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В России работают над созданием первых в стране очков смешанной реальности

В России работают над созданием первых в стране очков смешанной реальности

Петербургские стартаперы разработали прототип первых в России очков смешанной реальности, которые смогут использоваться для работы на промышленных предприятиях, в сферах образования, медицины, а также заменить современные смартфоны в перспективе.

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