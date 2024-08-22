Как в России отреагировали на планы Валерия Меладзе приехать с концертами

Певец может возобновить выступления в нашей стране уже в 2025 году В России отсутствует законодательная база для запрета выступлений певца Валерия Меладзе, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии