Пассажиры такого не ожидали: Юные иноземцы устроили хаос в автобусе, грубо отвечая на требование купить билет, что с ними будет?

ВУ

Варлам Устрялов

Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.