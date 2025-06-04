Пассажиры такого не ожидали: Юные иноземцы устроили хаос в автобусе, грубо отвечая на требование купить билет, что с ними будет?

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Зверьков и их семьи обратно в кишлаки!
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20 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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19 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Эти пидоростков не иностранцев, а выблядков мутантов учить в подворотнях или пороть на площядях! И акулами в родные кишлаки! За угрозу порезать учить пока не поумнеют и в кишлак.
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14 час.
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