Пентагон включил КНИТУ-КАИ в перечень иностранных учреждений с риском для безопасности США

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) включили в список иностранных учреждений, которые Министерство обороны США считает потенциально представляющими угрозу интересам национальной безопасности страны.
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