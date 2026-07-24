ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Пентагон включил КНИТУ-КАИ в перечень иностранных учреждений с риском для безопасности США

Пентагон включил КНИТУ-КАИ в перечень иностранных учреждений с риском для безопасности США

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) включили в список иностранных учреждений, которые Министерство обороны США считает потенциально представляющими угрозу интересам национальной безопасности страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии