Китай и КНДР провели консультации на уровне заместителей глав МИД

Заместитель главы министерства иностранных дел КНДР Пак Мен Хо и его китайский коллега Сунь Вэйдун провели переговоры, в ходе которых обсудили углубление двусторонних стратегических контактов между двумя государствами.
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