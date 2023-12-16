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Китай и КНДР провели консультации на уровне заместителей глав МИД

Китай и КНДР провели консультации на уровне заместителей глав МИД

Заместитель главы министерства иностранных дел КНДР Пак Мен Хо и его китайский коллега Сунь Вэйдун провели переговоры, в ходе которых обсудили углубление двусторонних стратегических контактов между двумя государствами.

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