Житель Калужской области взял у московской фирмы в аренду машину и разбил ее

Зарегистрированная в Москве фирма «Гаг Групп» обратилась с иском в Сухиничский райсуд с претензией к гражданину, взявшему у этой организации в аренду автомобиль JD CEEDЗарегистрированная в Москве фирма "Гаг Групп" обратилась с иском в Сухиничский райсуд с претензией к гражданину, взявшему у этой организации в аренду автомобиль JD CEED.