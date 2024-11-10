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Калужские новости

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Житель Калужской области взял у московской фирмы в аренду машину и разбил ее

Житель Калужской области взял у московской фирмы в аренду машину и разбил ее

Зарегистрированная в Москве фирма «Гаг Групп» обратилась с иском в Сухиничский райсуд с претензией к гражданину, взявшему у этой организации в аренду автомобиль JD CEEDЗарегистрированная в Москве фирма "Гаг Групп" обратилась с иском в Сухиничский райсуд с претензией к гражданину, взявшему у этой организации в аренду автомобиль JD CEED.

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