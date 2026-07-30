Бывший министр Федотова расплакалась на суде из-за показаний

Очередное судебное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой прошло с участием заместителя начальника управления бюджетной политики Министерства финансов региона Светланы Захаровой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии