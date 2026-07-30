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Царьград

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Бывший министр Федотова расплакалась на суде из-за показаний

Бывший министр Федотова расплакалась на суде из-за показаний

Очередное судебное заседание по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой прошло с участием заместителя начальника управления бюджетной политики Министерства финансов региона Светланы Захаровой.

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