Аналитики провели исследование и выяснили, как родители относятся к использованию гаджетов детьми. RT ознакомился с результатами опроса.
Более 50% родителей считают, что не стоит до 12 лет давать ребёнку гаджеты
Комментарии
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Валерий Кривошеев
Конечно большинство родителей желает оградить детей от гаджетов, но реально ничего с этим поделать не могут. Тот же телефон ребенку бывает необходим, а как обходить защиту научат старшие товарищи. Наверное полностью оградить детей от них возможно, но заморачиваться, вряд ли кто из родителей будет. Да сами родители, молодые люди, сами давно подсевшие на интернет.
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