«Верните обратно Zune!!». Илон Маск своеобразно отреагировал на анонс Windows 11

Илон Маск (Elon Musk) довольно оригинально прокомментировал в Twitter анонс Windows 11. На сообщение генерального директора Microsoft Сатья Наделлы (Satya Nadella) о Windows 11 Маск ответил дословно следующее: «Верните обратно Zune!! Самое время.
Илон Маск (Elon Musk) довольно оригинально прокомментировал в Twitter анонс Windows 11. На сообщение генерального директора Microsoft Сатья Наделлы (Satya Nadella) о Windows 11 Маск ответил дословно следующее: «Верните обратно Zune!! Самое время.
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