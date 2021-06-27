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«Верните обратно Zune!!». Илон Маск своеобразно отреагировал на анонс Windows 11

«Верните обратно Zune!!». Илон Маск своеобразно отреагировал на анонс Windows 11

Илон Маск (Elon Musk) довольно оригинально прокомментировал в Twitter анонс Windows 11. На сообщение генерального директора Microsoft Сатья Наделлы (Satya Nadella) о Windows 11 Маск ответил дословно следующее: «Верните обратно Zune!! Самое время.

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