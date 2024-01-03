Настя Ивлеева плачется по деньгам, уверен Шахназаров

Журналист не верит в извинения ведущей Насти Ивлеевой. Журналист Михаил Шахназаров высказал свое мнение о просьбе прощения, выраженной Настей Ивлеевой после ее вечеринки, которая состоялась две недели назад.
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