График «сутки-сутки» провоцирует ЧП на сети РЖД. Начальники железных дорог ругают профсоюзы за бездействие, но ничего не меняется

Собирая обзор железнодорожных ЧП за август, мы не стали включать в него нарушение безопасности движения, закончившееся без последствий: приём пассажирского поезда по неготовому маршруту на станции Хорогочи в самом конце лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии