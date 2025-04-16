Гафин об ошибках судьи Карасева в матчах «Динамо»: «Тенденция точно есть. Может, у него антипатия к бело-голубым цветам. Или он букву «д» в детстве не выговаривал»

Ранее сообщалось, что Карасев не получит назначений на матчи московской команды в ближайшее время. Последней каплей для судейского корпуса стало решение арбитра не удалять Кирилла Глебова за столкновение с Муми Нгамале в матче с ЦСКА (1:3) в 23-м туре Мир РПЛ – впоследствии ЭСК РФС признала его ошибочным.