Есть вещи, которые невозможно подделать: запах закулисья перед первым большим концертом, нервный смех в студии в три часа ночи, когда записывается главный хит всей жизни, или тишину в гастрольном автобусе где-то между Осакой и Нагоей.
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