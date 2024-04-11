Европейский парламент принял миграционную реформу

Европейский парламент принял десять законодательных актов, направленных на реформирование политики Европейского союза в области миграции и предоставления убежища в соответствии с договоренностями, достигнутыми в декабре 2023 года.
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