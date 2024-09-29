В Госдуме допустили увеличение маткапитала в 2025 году до 646 тыс. рублей

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году может вырасти до 646 тыс. рублей. Об этом 29 сентября в беседе с «РИА Новости» рассказала член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина.
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