Посольство РФ: швейцарские СМИ развернули охоту на ведьм

Швейцарские СМИ начали «охоту на ведьм» против людей, которые дружелюбно относятся к России. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Швейцарии, комментируя публикацию в газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
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