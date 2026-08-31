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Посольство РФ: швейцарские СМИ развернули охоту на ведьм

Посольство РФ: швейцарские СМИ развернули охоту на ведьм

Швейцарские СМИ начали «охоту на ведьм» против людей, которые дружелюбно относятся к России. Об этом заявила пресс-служба посольства России в Швейцарии, комментируя публикацию в газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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