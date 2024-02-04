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Несекретные материалы

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В Европарламенте провалилось предложение по непризнанию результатов президентских выборов в России

В Европарламенте провалилось предложение по непризнанию результатов президентских выборов в России

Антироссийские инициативы в Европе становятся все абсурднее и все менее существенными. На фоне исчерпания санкционного ресурса, своеобразным «творчеством» на этой ниве продолжают занимаются представители Прибалтики, которые, как кажется, видят своей исторической миссией борьбу с Россией, а не служение интересам своих республик.

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Комментарии
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irina bugrova
Идиоты клинические
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10 час.
Владимир Нелюбин
Это Вы комплементарно  сказали...на мой взгляд больше похожи на диблоидов..
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6 час.
Евгений Мангуш
А разве признание хоть всего европарламента что-то изменило для России, абсолютно ничего. Это как ГД РФ не признала бы европарламент.
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5 час.

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