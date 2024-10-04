В Петербурге завели дело на капитана, катавшего туристов по Неве на сломанном катере

Более 10 пассажиров чуть не пострадали на нелегальной прогулке. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против капитан катера, катавшего туристов на технически неисправном судне.
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