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Несекретные материалы

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Зачем советские лётчики бросали в кабину истребителя кусок мыла?

Зачем советские лётчики бросали в кабину истребителя кусок мыла?

В фронтовом хозяйстве истребителя военной поры можно было найти удивительные вещи: ракетницу, бортпаёк, финку за голенищем — и обыкновенный кусок хозяйственного мыла где-нибудь в кармане на борту кабины или в планшете.

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Валерий Симоненко

Да я сам во время срочной службы в Армии в противогазной сумке носил кусочек мыла завёрнутый в фольгу от сигаретной пвчки и именно для натирания стёкол противогаза против запотевания. Это реалия. И ни какого тут чудачества.