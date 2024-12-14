FIA Gala-2024: Ферстаппен – четырёхкратный чемпион мира Формулы 1, Перес получил награду

FIA Gala-2024: Ферстаппен – четырёхкратный чемпион мира Формулы 1, Перес получил наградуFIA AwardsВечером 13 декабря в Руанде состоялась ежегодная церемония награждения FIA Awards, на которой победители и призёры чемпионатов под эгидой Международной автомобильной Федерации получили свои награды по итогам гоночного сезона-2024.