Юрист Квартальнова: самовольное украшение подъезда гирляндами грозит штраф

Жителей России предупредили о штрафах за самовольное украшение подъездов к Новому году.За украшение подъезда к Новому году гирляндами, снежинками, мишурой и прочей праздничной атрибутикой можно получить штраф – об этом рассказала юрист Евгения Квартальнова.
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