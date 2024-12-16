Юрист Квартальнова: самовольное украшение подъезда гирляндами грозит штраф

Жителей России предупредили о штрафах за самовольное украшение подъездов к Новому году.За украшение подъезда к Новому году гирляндами, снежинками, мишурой и прочей праздничной атрибутикой можно получить штраф – об этом рассказала юрист Евгения Квартальнова.