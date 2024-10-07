«Мировой уровень»: Глава Татарстана встретился с «КАМАЗ-мастер»

«КАМАЗ-мастер»Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с командой «КАМАЗ-мастер» на её полигоне в Тарловке и протестировал «модернизированный спортивный грузовик «КАМАЗ» семейства К5 на санкционно устойчивой компонентной базе».
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