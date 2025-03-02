Экс-посол Греции на Украине заявил о тупике в ЕС из-за политического курса

Евросоюз зашел в тупик из-за своего политического курса, интеграционное объединение страдает от нехватки дальновидных лидеров, а его «внешнеполитическую машину» направляют лидеры стран Балтии и Польши, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас в интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, интервью также показал телеканал Ellines TV.