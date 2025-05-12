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Линия фронта на Украине сегодня 12.05.2025 года

Линия фронта на Украине сегодня 12.05.2025 года

На данной странице представлена карта линии фронта высокого качества в большом разрешении. На интерактивной карте отмечены линии соприкосновения войск РФ и ВСУ с высокой детализацией.

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