Льготникам упростили получение господдержки на социальную газификацию

Государственная поддержка на социальную газификацию стала доступнее для льготников. Теперь они могут использовать всю сумму субсидии для первого платежа по подключению дома к сетям, вместо того чтобы разделить ее на две части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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