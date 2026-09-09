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Новости Липецка

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В Липецке возбуждены дела о мошенничестве на 2,3 миллиона при вывозе мусора

В Липецке возбуждены дела о мошенничестве на 2,3 миллиона при вывозе мусора

Прокуратура выявила невыполнение контрактов на вывоз отходов в Липецке на 2,3 млн рублей.Прокуратура Липецка выявила факты неисполнения муниципальных контрактов на вывоз отходов двумя подрядными организациями в Советском и Правобережном районах города на 2,3 миллиона рублей.

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