В Липецке возбуждены дела о мошенничестве на 2,3 миллиона при вывозе мусора

Прокуратура выявила невыполнение контрактов на вывоз отходов в Липецке на 2,3 млн рублей.Прокуратура Липецка выявила факты неисполнения муниципальных контрактов на вывоз отходов двумя подрядными организациями в Советском и Правобережном районах города на 2,3 миллиона рублей.