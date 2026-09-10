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Бизнес журнал. Центр

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Акции ПОЛЮС PLZL резко дешевеют на Мосбирже

Акции ПОЛЮС PLZL резко дешевеют на МосбиржеНа Мосбирже акции ПОЛЮС PLZL упали на 1,83%, торгуясь на уровне 12.

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