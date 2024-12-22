«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 подряд – в основное время. Клуб опустился на последнее место в НХЛ

«Сэйбрс» уступили «Бостону» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Линди Раффа опустилась на последнее место в лиге (26 очков в 34 играх, «Чикаго» с аналогичным результатом стоит выше за счет большего числа побед в основное время).