«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 подряд – в основное время. Клуб опустился на последнее место в НХЛ

«Сэйбрс» уступили «Бостону» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Линди Раффа опустилась на последнее место в лиге (26 очков в 34 играх, «Чикаго» с аналогичным результатом стоит выше за счет большего числа побед в основное время).
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