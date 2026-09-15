Выборный: члены семьи получат выплаты на проезд к раненным в зоне СВО

Два члена семьи или близких родственника смогут получить компенсацию на проезд в госпиталь в случае болезни или ранения, заявил зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: Дума и П...
- Слуцкий отметил, ...
- NYT: США намерены...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым