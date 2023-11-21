Сборная России по хоккею не сыграет на Кубке Мира — 2025

Сборная России, вероятнее всего, пропустит очередной престижный международный турнир. Сборная России по хоккею с большой долей вероятности пропустит Кубок мира в 2025 году, сообщает обозреватель Эллиотт Фридман.
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