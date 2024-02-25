БлокнотРУ Всё-таки образ попугая Кеши идеально передаёт внутренний мир Хазанова, озвучившего этого мультгероя.
Проект «Пятая колонна»: от блудного попугая до иуды - возвращение Хазанова – в «рабскую» Россию за деньгами
Комментарии
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Виталий Антонов
Искусственный интеллект должен зафиксировать всех поклонников этого "Попугая" и использовать данные для отсева с государственных должностей и доступа к государственным тайнам. Направить зрителей на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, а так же в экстренные службы и в сапёры.
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34 мин.
А
Александр
шпротный проткухший салат!!!! фу
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8 мин.
од
олег донсков
Молча не ходите в кассу зп билетами на представления этих лицедеев. Чем громко возмущаться, будто вам делать нечего. Вы и этим своим раздражением им помогаете быть на слуху и выглядеть чем-то стоящим.
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3 мин.
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