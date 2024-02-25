Проект «Пятая колонна»: от блудного попугая до иуды - возвращение Хазанова – в «рабскую» Россию за деньгами

Виталий Антонов

Искусственный интеллект должен зафиксировать всех поклонников этого "Попугая" и использовать данные для отсева с государственных должностей и доступа к государственным тайнам. Направить зрителей на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса, а так же в экстренные службы и в сапёры.